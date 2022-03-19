В Николаевской области оккупанты ракетами обстреляли спящих солдат

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о подлости российских солдат / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области российские оккупанты подло ударили ракетами по спящим солдатам. Конкретные цифры должны представить ВСУ. Об этом в Telegram-канале в своем видеообращении сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Добрый день, мы из Украины! Мы продолжаем работать. Вчера орки подло ударили ракетой по нашим спящим военным. Спасательная операция продолжается до сих пор. Я не хочу об этом говорить, потому что жду официальных данных от Вооруженных сил Украины, чтобы корректно называть цифры..." – объяснил Ким.

По его словам, несмотря на то что в Украине война, область готовится к посевной, ведется расчистка разоренных врагом сел, людям разводят продукты, эвакуируют их из опасных зон.

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"Мы готовимся к посевной, развозим продукты, эвакуируем людей. Спокойно двигаемся. По военной части: чистим села, защищаем, отодвигаем врага. Двигаемся аккуратно. Орки ездят по селам перепуганные, вчера расстреляли гуся. Скоро пойдут дожди, будут они сидеть в лужах, и тогда точно все переболеют и сдохнут. Мы их тихонько выбиваем, а они подло стреляют в спящих солдат", – сказал он.

Ситуация в Николаеве

В Николаеве власти начали борьбу с мародерами и любителями нагреть руки на войне. В центре города хотят срезать борды и убрать все МАФы. Они пойдут на нужны украинской армии.

Российские оккупанты обстреливают Николаев из реактивных систем залпового огня, горят жилые дома. Также они обстреляли онкологическую больницу.

14 марта российские военные начали угрожать в SMS-сообщениях. Они предложили городскому голове Николаева обсудить условия сдачи города.

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13 марта стало известно, что в Николаеве враг разбомбил госпредприятие "Заря".

В ночь на 12 марта в Николаеве оккупанты обстреливали беспорядочным хаотичным огнем больницы, интернат, котельную.

10 марта ВСУ заняли часть населенных пунктов вблизи города. Однако оккупанты обстреляли блокпосты, есть потери.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты планируют обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.