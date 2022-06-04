В Николаеве прогремел мощный взрыв – начался пожар

Взрыв в Николаеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве в субботу, 4 мая, слышны взрывы.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах.

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Очевидцы сообщают, что в одном из районов города что-то сильно горит.

Николаев под обстрелами