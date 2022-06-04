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В Николаеве прогремел мощный взрыв – начался пожар

Мария Дмитренко
4 июня, 16:23
Информация уточняется

Взрыв в Николаеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве в субботу, 4 мая, слышны взрывы.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах.

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Очевидцы сообщают, что в одном из районов города что-то сильно горит.

Николаев под обстрелами

  • Утром в четверг, 2 июня, в Одессе и Николаеве прогремели взрывы. По словам очевидцев, "прилетело" несколько ракет. Взрывы были слышны в разных районах.
  • В Николаеве около 5:55 местные жители слышали сразу несколько взрывов в разных районах города. По словам очевидцев, над Николаевом видели 4 ракеты. По меньшей мере, одну из них сбили. Из-за обстрела российских оккупантов погибли 2 человека. Также 2 человека получили ранения.
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что появились признаки подготовки отступления в регионе русской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.
  • Кроме того, утром 4 июня в очередной раз пострадал Корабельный район. Известно о трех погибших. Двое из них погибли на месте обстрела, один человек скончался по дороге в больницу. Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.