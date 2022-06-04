У Миколаєві прогримів потужний вибух – почалася пожежа

Вибух у Миколаєві. Фото: колаж "Сьогодні"
У Миколаєві у суботу, 4 травня, чути вибухи.
Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.
Очевидці повідомляють, що в одному із районів міста щось дуже горить.
Миколаїв під обстрілами
- Зранку в четвер, 2 червня, в Одесі та Миколаєві прогриміли вибухи. За словами очевидців, "прилетіло" кілька ракет. Вибухи було чути в різних районах.
У Миколаєві близько 05:55 місцеві жителі чули одразу кілька вибухів у різних районах міста. За словами очевидців, над Миколаєвом бачили 4 ракети. Щонайменше одну з них збили. Через обстріл російських окупантів загинули 2 особи. Також 2 осіб отримали поранення.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з'явилися ознаки підготовки відступу у регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.
- Крім того, вранці 4 червня вкотре постраждав Корабельний район. Відомо про трьох загиблих. Двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла по дорозі до лікарні. Також поранення отримали ще чотири особи – за їхнє життя борються медики.