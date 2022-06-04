У Миколаєві прогримів потужний вибух – почалася пожежа

У Миколаєві близько 05:55 місцеві жителі чули одразу кілька вибухів у різних районах міста. За словами очевидців, над Миколаєвом бачили 4 ракети. Щонайменше одну з них збили. Через обстріл російських окупантів загинули 2 особи. Також 2 осіб отримали поранення.

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