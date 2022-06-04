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У Миколаєві прогримів потужний вибух – почалася пожежа

Марія Дмитренко
4 червня, 16:23
Інформація уточнюється

Вибух у Миколаєві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві у суботу, 4 травня, чути вибухи.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.

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Очевидці повідомляють, що в одному із районів міста щось дуже горить.

Миколаїв під обстрілами

  • Зранку в четвер, 2 червня, в Одесі та Миколаєві прогриміли вибухи. За словами очевидців, "прилетіло" кілька ракет. Вибухи було чути в різних районах.

  • У Миколаєві близько 05:55 місцеві жителі чули одразу кілька вибухів у різних районах міста. За словами очевидців, над Миколаєвом бачили 4 ракети. Щонайменше одну з них збили. Через обстріл російських окупантів загинули 2 особи. Також 2 осіб отримали поранення.

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  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з'явилися ознаки підготовки відступу у регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.

  • Крім того, вранці 4 червня вкотре постраждав Корабельний район. Відомо про трьох загиблих. Двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла по дорозі до лікарні. Також поранення отримали ще чотири особи – за їхнє життя борються медики.