В Мариуполе оккупанты надевают на мирных белые повязки, чтобы запутать ВСУ

Оккупанты придумали новую схему, как запутать украинских воинов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе россияне вводят в заблуждение жителей города,завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Об этом сообщает полк "Азов" Telegram-канале.

"Белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию, прячась таким образом за гражданскими и подвергая их дополнительной опасности. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!", – говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе