У Маріуполі окупанти надягають на мирних білі пов'язки, щоб заплутати ЗСУ

Окупанти вигадали нову схему, як заплутати українських воїнів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Про це повідомляє полк "Азов" Telegram-каналі.

"Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку. Будьте обережні і не піддавайтеся на провокації ворога!", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Маріуполі