В Мариуполе начались пожары из-за действий оккупантов

Российские оккупанты пытаются дать себе свет в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе россияне пытались восстановить подачу электричество — в первую очередь, в свои штабы. Однако из-за этого начались замыкания и пожары. Об этом рассказал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенкл.

"Вчера оккупационные власти предприняли первую попытку точечно восстановить электричество в Центральном районе города. Ожидаемо, сразу возникла куча пожаров из-за замыканий в разбитых квартирах. Попытки сделать картинку "улучшения" не заставляют себя ждать. Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и ул. Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться настолько мало, что даже "победы" не получилось", — написал он.

Андрющенко подчеркнул, что возобновить подачу электричества россияне пытались в первую очередь для себя.

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"Цель восстановления электричества оккупанты не скрывают – восстановление света в оккупационной администрации и "гумантированных штабах". О людях снова речь не идет", — заявил он.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты штурмуют "Азовсталь" силами, в 10-15 раз превышающими количество защитников Мариуполя. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Идет штурм – к нему они приобщают и танковую артиллерию, и гладкоствольную, и системы залпового огня, и самолеты приходят с тяжелыми бомбами, и надводные корабли. К этому еще добавляются штурмовые бригады. Т.е. они все время живут тем, что штурмуют, штурмуют и штурмуют сегодня наш форпост – "Азовсталь", – сообщил Бойченко.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского ведутся сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" в обмен на пленных россиян. Раненые украинские военные на "Азовстали" находятся в полной антисанитарии. Им не хватает не только медикаментов, но и еды.

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В то же время заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь сообщил, что гражданское население удалось эвакуировать с территории завода.

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