В окупованому Маріуполі почалися пожежі

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В окупованому Маріуполі росіяни намагалися відновити подачу електрики — насамперед у свої штаби. Проте через це почалися замикання та пожежі. Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенкл.

"Вчора окупаційна влада зробила першу спробу точково відновити електрику в Центральному районі міста. Очікувано, одразу виникла купа пожарів через замикання в розтрощених квартирах. Намагання зробити картинку "покращення" не змушують себе чекати. Ввечорі світло з’явилось в районі проспекту Будівельників та вул. Шевченка. Але кількість людей, що мали змогу цим скористатиісь настількі мала, що навіть "перемоги" не вийшло", — написав він.

Андрющенко наголосив, що відновити подачу електрики росіяни намагалися насамперед для себе.

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"Мета відновлення електрики окупанти не приховують — відновлення світла в окупаційній адміністрації та "гумантованих штабах". Про людей знов не йдеться", — заявив він.

Ситуація у Маріуполі

Російські окупанти штурмують "Азовсталь" силами, що у 10-15 разів перевищують кількість захисників Маріуполя. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Йде штурм – до нього вони долучають і танкову артилерію, і гладкоствольну, і системи залпового вогню, і літаки приходять з важкими бомбами, і надводні кораблі. До цього ще додаються штурмові бригади. Тобто вони постійно живуть тим, що штурмують , штурмують та штурмують сьогодні наш форпост – "Азовсталь", – повідомив Бойченко.

За дорученням президента України Володимира Зеленського ведуться складні переговори з евакуації тяжко поранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян. Поранені українські військові на "Азовсталі" знаходяться у повній антисанітарії. Їм не вистачає не лише медикаментів, а й їжі.

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Водночас заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що громадянське населення вдалося евакуювати із території заводу.

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