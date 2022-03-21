В Киеве с начала вторжения России родились 807 детей

Во время войны в столице продолжают рождаться малыши / Фото: Коллаж: Сегодня, КГГА

За 25 дней полномасштабного российского вторжения в Киеве родилось 807 детей. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Жизнь продолжается! За 25 дней полномасштабного наступления россиян в столице родилось 807 детей: 427 мальчиков и 380 девочек. Среди новорожденных 15 двоен. Желаю новорожденным и их семьям мирного неба и крепкого здоровья!" – заявил Николай Поворозник.

Война в Украине 21 марта