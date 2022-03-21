У Києві з початку вторгнення Росії народилося 807 дітей

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За 25 днів повномасштабного російського вторгнення у Києві народилося 807 дітей. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Життя продовжується! За 25 днів повномасштабного наступу росіян у столиці народилося 807 діток: 427 хлопчиків та 380 дівчаток. Серед новонароджених 15 двієнь. Бажаю новонародженим та їх родинам мирного неба та міцного здоров’я!" – заявив Микола Поворозник.
Війна в Україні 21 березня
- Російські окупанти атакували торговельний центр у Подільському районі Києва. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули автомобілі на паркувальному майданчику та 3-4 поверхи торговельного центру. На місці залучено 8 одиниць пожежної техніки та 37 чоловік особового складу.
- У Житомирській області російські окупанти обстріляли з "Градів" населені пункти на півночі, є загиблі.
- Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові, з них 778 – це житлові будинки. Проте вже тепер у місті обговорюють, як відбудовуватимуть Харків.
- Українські військові збили майже 100 літаків та 120 вертольотів, знищили майже 500 танків та 1500 бойових броньованих машин росіян з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
- ЗСУ знищили 11 батальйонів танків, три ударні та одну повітряну армію РФ, повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.