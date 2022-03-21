У Києві з початку вторгнення Росії народилося 807 дітей

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За 25 днів повномасштабного російського вторгнення у Києві народилося 807 дітей. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Життя продовжується! За 25 днів повномасштабного наступу росіян у столиці народилося 807 діток: 427 хлопчиків та 380 дівчаток. Серед новонароджених 15 двієнь. Бажаю новонародженим та їх родинам мирного неба та міцного здоров’я!" – заявив Микола Поворозник.

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