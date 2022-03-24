В Киеве из-за вражеских обстрелов за месяц погибли 75 мирных жителей – Кличко (видео)

Виталий Кличко рассказал, сколько погибло мирных жителей в Киеве из-за оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве из-за массовых обстрелов российских оккупантов за месяц погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка, ранены 307 гражданских и 16 детей. Кроме того, за месяц в столице также повреждено 87 жилых домов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Оккупанты обстреливают Киев, пытаются взять нас в осаду и запугать. В Киеве с начала российского нашествия повреждено 87 жилых домов и 10 частных, 12 школ и 6 детсадов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка. Ранены 307 гражданских и 16 детей", – сказал городской голова столицы.
При этом Киев даже в условиях военного времени живет и продолжает работать. Кличко рассказал, что сейчас работает критическая инфраструктура города, коммунальные службы. Также в ограниченном режиме, но ходит коммунальный транспорт.
Кличко призвал горожан соблюдать комендантский час и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
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