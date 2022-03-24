У Києві через ворожі обстріли за місяць загинули 75 мирних жителів – Кличко (відео)

Віталій Кличко розповів, скільки загинуло мирних мешканців у Києві через окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві через масові обстріли російських окупантів за місяць загинули 75 мирних жителів, з них чотири дитини, поранено 307 цивільних та 16 дітей. Крім того, за місяць у столиці також пошкоджено 87 житлових будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Окупанти обстрілюють Київ, намагаються взяти нас в облогу та залякати. У Києві з початку російської навали пошкоджено 87 житлових будинків та 10 приватних, 12 шкіл та шість дитсадків. У столиці загинули 75 мирних жителів, з них чотири дитини. Поранено 307 цивільних та 16 дітей", – сказав міський голова столиці.

Водночас Київ навіть в умовах воєнного часу живе та продовжує працювати. Кличко розповів, що наразі працює критична інфраструктура міста, комунальні служби. Також в обмеженому режимі, але ходить комунальний транспорт.

Кличко закликав городян дотримуватися комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Жителів Київщини налякали сильні вибухи

На Київщині ввечері 24 березня лунають вибухи. У мережі з'явилося багато відео, на яких видно заграву. Очевидці повідомляють, що вибухів чути багато, триває обстріл. Що саме вибухає, поки що невідомо.

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