В Харькове оккупанты обстреляли Индустриальный район, есть погибшие

В Харькове гибнут мирные жители из-за обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают убивать мирное население Харькова, погибают дети. Об этом на своей странице в Facebook написал помощник главы полиции Харьковской области Вячеслав Марков.

"Только в Индустриальном районе города Харькова, за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрелов погибли пять гражданских людей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет", – написал он.

Ситуация в Украине 20 марта

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил. Оккупанты создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

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За три недели войны РФ против Украины наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов.

Российские оккупанты использовали против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это стало первым известным применением подобных ракет в боевых действиях.

Из Сум эвакуировали 71 младенца. Почти две недели новорожденных прятали от обстрелов в бомбоубежищах.

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Также была обстреляна больница в Чернигове. В здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию.