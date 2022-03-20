У Харкові окупанти обстріляли Індустріальний район, є загиблі

У Харкові гинуть мирні жителі через обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують убивати мирне населення Харкова, гинуть діти. Про це на своїй сторінці у Facebook написав помічник голови поліції Харківської області В'ячеслав Марков.

"Лише в Індустріальному районі міста Харкова за ніч з 19.02 на 20.02 від обстрілів загинуло п'ять цивільних людей. Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років", – написав він.

Ситуація в Україні 20 березня

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив. Окупанти створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

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