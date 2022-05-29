В Геническе оккупанты готовятся к туристическому сезону – угрожают автоматами

Войска РФ хотят открыть туристический сезон в Геническе. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Геническе Херсонской области самопровозглашенная "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Российские оккупанты запретили пускать людей на базы. Также они делятся на своих страницах в Сети фото с пляжей.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Вооруженные российские оккупанты ворвались в частные базы отдыха "Белый лебедь" и Arabatka.club в селе Геническая Горка на Арабатской стрелке. Оккупанты запретили местным охранникам впускать на базы людей, угрожая тем, что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью".

Сами захватчики в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

Отмечается, что Арабатская стрелка граничит с оккупированным Крымским полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую часть Украины.

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По словам Денисовой, существует угроза, что выпущенные из Крыма истребители, военные вертолеты, ракеты будут подвергать опасности "отдыхающих".

В Геническе оккупанты начали выдавать "пенсии" рублями

Российские оккупанты в Геническе начали выплачивать "пенсию" местным жителям в рублях. Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"После составления списков на прошлой неделе начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки. Правда, все движение рубля заканчивается у менял, у которых пенсионеры сразу меняют рубли на гривни. Но напоминаю, что если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу", – написал депутат.

Ситуация в Геническе

24 февраля в Геническ вошли войска РФ. Россия контролирует часть Херсонской области. Российские военные стоят на Каховской ГЭС и контролируют переправу через Северо-Крымский канал.

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6 марта жители временно оккупированного города вышли на митинг против российских военных.

12 марта во временно оккупированном Геническе ушли в отставку городской голова и его заместители. Они сообщили, что их поставили в такие условия, когда они не могут работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.

Напомним, в Геническе жители выступают категорически против российской оккупации. Ночью был сожжен военкомат, захваченный оккупантами, в котором они размещались.

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