Оккупанты с РФ нанесли ракетный удар. Коллаж "Сегодня"

В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

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Нанесен ракетный удар по военному объекту, последствия уточняются.

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