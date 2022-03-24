У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару

Окупанти з РФ завдали ракетного удару. Колаж "Сьогодні"

На Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

Реклама

Деталі

Завдано ракетного удару по військовому об'єкту, наслідки уточнюються.

Новини на тему

На Київщині ввечері 24 березня гримлять вибухи. У мережі з'явилося багато відео, на яких видно заграву. Очевидці повідомляють, що вибухів чути багато, триває обстріл. Що саме вибухає, поки що невідомо.

Реклама

Війна в Україні