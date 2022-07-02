В Чаплынке оккупанты "Тиграми" сносят ворота в гаражи: что хотят

Стало известно, что было в Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированной Чаплинке Херсонской области проходят обыски местных жителей, оккупанты все перекапывают. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

Сообщается, что с 29 июня в поселке производится обыск всех частных гаражей. В случае отсутствия владельцев ворота гаража выламывают с помощью ББМ "Тигр".

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Обыски проводятся очень тщательно – вплоть до перекопки грунта в подвалах в поиске тайников.

В помещении бывшей коммунальной аптеки оккупанты организовали работу собственного частного аптечного пункта. Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма.

Присматривать за работой поставлен "свой человек", который осуществляет контроль и забирает наличные в конце рабочего дня.

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Также в населенном пункте началась жатва. Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма. Одновременно производится окончательный вывоз зерна прошлогоднего урожая.

"Медикаменты завозятся из оккупированного Крыма. Присматривать за работой поставили "своего человека", который контролирует и забирает наличные деньги в конце рабочего дня, – рассказывают в ГУР. – Весь урожай вывозится зерновозами в направлении Крыма", – говорится в сообщении.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты совершили парные вертолетные налеты на подразделения ВСУ в Херсонской области. Таким образом захватчики пытались вернуть контроль над населенными пунктами, которые только что отбили украинские военные в ходе контрнаступления.

Арестович считает, что у российских оккупационных властей не выйдет в спокойной обстановке провести фейковый референдум о вхождении Херсонской области в состав России. ВСУ будут отрабатывать и этот сценарий.

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Оккупанты могут освободить мэра Херсона, если он выполнит их условия. От Игоря Колыхаева требуют, чтобы он обеспечил переход всех коммунальных предприятий оккупированного города на российские рубли.