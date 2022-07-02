У Чаплинці окупанти "Тиграми" зносять ворота в гаражі: що хочуть

Стало відомо, що було у Херсонській області / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованій Чаплинці на Херсонщині відбуваються обшуки місцевих жителів, окупанти все перекопують. Про це повідомляє пресслужба Головне управління розвідки.

Повідомляється, що з 29 червня у селищі проводиться обшук усіх приватних гаражів. У разі відсутності власників ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр".

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Обшуки проводяться дуже ретельно – аж до перекопування ґрунту у підвалах у пошуку схованок.

У приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться із окупованого Криму.

Доглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку наприкінці робочого дня.

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Також у населеному пункті почалися жнива. Весь урожай вивозиться зерновозами у напрямку Криму. Одночасно провадиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.

"Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Наглядати за роботою поставили "свою людину", яка контролює та забирає готівку наприкінці робочого дня, – розповідають у ГУР. – Весь урожай вивозиться зерновозами у напрямку Криму", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти здійснили парні вертолітні нальоти на підрозділи ЗСУ у Херсонській області. Таким чином загарбники намагалися повернути контроль над населеними пунктами, які щойно відбили українські військові під час контрнаступу.

Арестович вважає, що у російської окупаційної влади не вийде у спокійній обстановці провести фейковий референдум про входження Херсонської області у складі Росії. ЗСУ відпрацьовуватимуть і цей сценарій.

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Окупанти можуть звільнити мера Херсона, якщо він виконає їхні умови. Від Ігоря Колихаєва вимагають, щоби він забезпечив перехід усіх комунальних підприємств окупованого міста на російські рублі.