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Дедлайн через три дня. Стало известно, что требуют оккупанты для освобождения мэра Херсона

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 июня, 17:46
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Колыхаева задержали на пятый месяц оккупации
Стали известны требования оккупантов для освобождения Игоря Колыхаева.
Стали известны требования оккупантов для освобождения Игоря Колыхаева. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты могут освободить мэра Херсона, если он выполнит их условия. От Игоря Колыхаева требуют, чтобы он обеспечил переход всех коммунальных предприятий оккупированного города на российские рубли.

Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Халань в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Колыхаева задержали на одном из коммунальных предприятий на пятый месяц оккупации.

"Колыхаев не единственный. Еще есть мэр Новой Каховки – Коваленко. Они не побывали в застенках оккупанта, им удавалось тем или иным способом балансировать и находить общие интересы, к сожалению. Оккупанты требовали цветы посадить до 9 мая, и мэр Колыхаев это делал. Запустить фонтаны ко Дню России. И мэр Колыхаев это делал", – сообщил Халань.

Он объяснил, что оккупанты назначили своего гауляйтера, а Колыхаев остался в городе и руководил коммунальными предприятиями.

"Случилось так, что оккупант поставил ультиматум, что с 1 июля все коммунальные предприятия должны подписать контракты и перейти на заработную плату в рублях. Наступил такой дедлайн, когда уже невозможно было балансировать. И вот этот дедлайн, который должен состояться через 3 дня, он все же не оставил выбора", – рассказал Халань.

Он объяснил: если признавать, что коммунальные предприятия перезаключают контракты, то, соответственно, Колыхаев стал бы предателем Украины и коллаборантом, потому что он это внедрял бы. В то же время у мэра Херсона есть вариант перечить оккупанту и говорить, что "теперь мы не сможем находить общие интересы" и сказать им твердое "нет".

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Также Халань добавил, что все задержанные мэры на оккупированной территории все же выезжали на подконтрольную Украине территорию и продолжали работать.

Напомним, 28 июня стало известно, что российские оккупанты задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева. Его увезли в неизвестном направлении.

Отметим, Игорь Колыхаев за считанные часы до своего похищения успел дать эксклюзивное интервью для сайта "Сегодня". Мы спросили его о том, как ему живется и работается в оккупированном городе, чем именно он и его команда занимаются, как живется обычным людям.

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