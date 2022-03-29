В Беларусь со стороны Украины заехали колонны российской техники — очевидцы

Российская военная техника / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Жители Беларуси заметили колонны российской техники, которая ехала со стороны Украины. Так, белорусское "Еврорадио" опубликовало видео, на котором бронемашины под российскими флагами едут по улице Ильича к центру Гомеля в направлении от украинской границы.

"Похоже, Россия выводит войска из Украины", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в твиттере MotolkoHelp белорусского журналиста Антона Мотолько сообщается, что более 70 гусеничных боевых машин пехоты ВС России с отметкой "V" были замечены 29 марта утром возле железнодорожного вокзала в Речице Гомельской области. На некоторых машинах были флаги России и ВДВ.

Ранее была замечена колонна с этой техникой, двигавшаяся из Хойников по трассе Р-33 к железной дороге под погрузку.

Россия заявила о сокращении боевых действий

Напомним, после переговоров Украины и РФ в Стамбуле 29 марта российское Минобороны заявило, что решило "кардинально сократить боевые действия" на Киевском и Черниговском направлениях.

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Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в США отмечают, что Россия начинает выводить часть сил, в том числе российские батальонные тактические группы, покидая районы вокруг украинской столицы.

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