У Білорусь з боку України заїхали колони російської техніки — очевидці

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Жителі Білорусі помітили колони російської техніки, яка їхала з боку України. Так, білоруське "Єврорадіо" опублікувало відео, на якому бронемашини під російськими прапорами їдуть вулицею Ілліча до центру Гомеля у напрямку від українського кордону.
"Схоже, Росія виводить війська з України", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у твіттері MotolkoHelp білоруського журналіста Антона Мотолько повідомляється, що понад 70 гусеничних бойових машин піхоти ЗС Росії з позначкою "V" було помічено 29 березня вранці біля залізничного вокзалу в Речиці Гомельської області. На деяких машинах були прапори Росії та ВДВ.
Раніше була помічена колона з цією технікою, що рухалася з Хойніків трасою Р-33 до залізниці під завантаження.
Росія заявила про скорочення бойових дій
Нагадаємо, після переговорів України та РФ у Стамбулі 29 березня російське Міноборони заявило, що вирішило "кардинально скоротити бойові дії" на Київському та Чернігівському напрямах.
Як повідомляє CNN із посиланням на високопоставлених американських чиновників, у США зазначають, що Росія починає виводити частину сил, зокрема, російські батальйонні тактичні групи, залишаючи райони навколо української столиці.
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