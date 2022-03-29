У Білорусь з боку України заїхали колони російської техніки — очевидці

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Жителі Білорусі помітили колони російської техніки, яка їхала з боку України. Так, білоруське "Єврорадіо" опублікувало відео, на якому бронемашини під російськими прапорами їдуть вулицею Ілліча до центру Гомеля у напрямку від українського кордону.

"Схоже, Росія виводить війська з України", — йдеться у повідомленні.

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Крім того, у твіттері MotolkoHelp білоруського журналіста Антона Мотолько повідомляється, що понад 70 гусеничних бойових машин піхоти ЗС Росії з позначкою "V" було помічено 29 березня вранці біля залізничного вокзалу в Речиці Гомельської області. На деяких машинах були прапори Росії та ВДВ.

Раніше була помічена колона з цією технікою, що рухалася з Хойніків трасою Р-33 до залізниці під завантаження.

Росія заявила про скорочення бойових дій

Нагадаємо, після переговорів України та РФ у Стамбулі 29 березня російське Міноборони заявило, що вирішило "кардинально скоротити бойові дії" на Київському та Чернігівському напрямах.

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Як повідомляє CNN із посиланням на високопоставлених американських чиновників, у США зазначають, що Росія починає виводити частину сил, зокрема, російські батальйонні тактичні групи, залишаючи райони навколо української столиці.

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