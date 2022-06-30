Украинские защитники нанесли 20 авиаударов по позициям войск РФ: что уничтожили

ВСУ совершили 20 авианалитов на позиции оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ударная авиация Воздушных сил ВСУ совершила до двадцати групповых авиаударов за последние сутки, 29 июня. Все удары были нанесены по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Командования Воздушных сил ВСУ.

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Так, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поразили командно-наблюдательный пункт врага, два состава боеприпасов, состав ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага.

"Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия подразделений сил обороны Украины", – сообщили в Воздушных силах ВСУ.

ВСУ уничтожают российских оккупантов в тылу

Благодаря военной помощи США ВСУ уничтожили уже несколько командных пунктов и больших складов с боеприпасами в тылу противника. Все это произошло в последние несколько дней и является результатом огневого воздействия HIMARS.

"Россия теперь не может собирать в склады свои боеприпасы, не может создавать командные пункты на территории Украины", – отметил военный эксперт Михаил Самусь.

Он предполагает, что эта тактика будет усиливаться и Украина будет четко уничтожать линии поставок, командные пункты, системы управления.

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"И это не позволит России активно проводить наступательные действия, в том числе и на Донбассе. Я не говорю уже о других территориях", – убежден Самусь.

Военный эксперт также объяснил, что если уничтожить командный пункт, это означает, что группировка вражеских войск теряет руководство, а значит, упустит возможность проводить наступление.

Напомним, 28 июня в Луганской области прогремели взрывы в месте расположения личного состава российских оккупационных войск в оккупированном Перевальске.

26 июня стало известно, что под удар попал объект ВС РФ в оккупированном городе Снежном.