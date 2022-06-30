Українські захисники завдали 20 авіаударів по позиціях військ РФ: що знищили

ЗСУ здійснили 20 авіаналітів на позиції окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів за останню добу, 29 червня. Всіх ударів було завдано по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Зокрема, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога.

"Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України", – повідомили у Повітняних силах ЗСУ.

ЗСУ нищать російських окупантів у тилу

Завдяки військовій допомозі США ЗСУ знищили вже кілька командних пунктів та великих складів з боєприпасами в тилу противника. Все це сталося протягом останніх кількох днів і є результатом вогневого впливу HIMARS.

"Росія тепер не може збирати в склади свої боєприпаси, не може створювати командні пункти на території України", – зазначив військовий експерт Михайло Самусь.

Він припускає, що ця тактика посилюватиметься і Україна чітко знищуватиме лінії постачання, командні пункти, системи управління.

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"І це не дозволятиме Росії активно проводити наступальні дії, серед іншого й на Донбасі. Я не говорю вже про інші території", – переконаний Самусь.

Військовий експерт також пояснив: якщо знищити командний пункт, це означає, що угруповання військ ворога втрачає керування, а отже, втратить змогу проводити наступ.

Нагадаємо, 28 червня на Луганщині прогриміли вибухи в місці розташування особового складу російських окупаційних військ в окупованому Перевальську.

26 червня стало відомо, що під удар потрапив об'єкт ЗС РФ в окупованому місті Сніжному.