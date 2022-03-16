Украинская ПВО утром сбила два истребителя РФ

Вражеские истребители Су-30 упали в море. Фото: коллаж "Сегодня"

Зенитные ракетные войска Украины сегодня, 16 марта, утром потопили на юге два истребителя Су-30 российских фашистов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

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"Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Юг" оба самолета ликвидированы. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море! Слава Украине! Смерть оккупантам!" – говорится в сообщении.

Ситуация в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" по состоянию на утро 16 марта остается контролируемой.

"Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала", – сообщили в командовании.

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Также защитники успешно отразили атаку оккупантов, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери врага уточняются.

Ситуация в Украине 16 марта