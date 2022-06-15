Украинская пехота спустила российский беспилотник на землю (фото)

ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники сбили российский беспилотник. В этот раз приземлили "Орлан-10".

Об этом сообщает 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.

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"Как говорят "Глаз за Глаз". Наши бойцы по-прежнему уничтожают не только оккупантов, но и их глаза в небе. Это беспилотный летательный комплекс "Орлан-10", — говорится в сообщении.

ВСУ превращают оккупантов в пыль

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Вчера ВСУ накрыли многие цели захватчиков.

"Сегодня (14 июня, — ред.) снова день украинской артиллерии — очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское — "Град" накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное — попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли, Новодмитровка — накрыли, Александровка — накрыли, Давыдов Брод — накрыли, сбили вертолёт. Это только Херсонская область. А ещё район Изюма, Лисичанска, Запорожья", — сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ отразили ожесточенный штурм на Донбассе. Кроме того, мы писали, что оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ.