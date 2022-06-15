Українська піхота спустила російський безпілотник на землю (фото)

ЗСУ знищили безпілотник окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники збили російський безпілотник. Цього разу приземлили "Орлан-10".

Про це повідомляє 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

Реклама

Деталі

"Як то кажуть "Око за Око". Наші бійці як і завжди нищать не тільки окупантів, а і їхні очі в небі. Це безпілотний літальний комплекс "Орлан-10", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ перетворюють окупантів на пил

Українські військові продовжують нищити російських окупантів. Вчора ЗСУ накрили багато цілей загарбників.

"Сьогодні (14 червня, — ред.) знову день української артилерії — дуже багато накрили цілей. Задовбаєшся перераховувати. Архангельське — "Град" накрили, під Петрівкою накрили техніку, Блакитне — потрапили по складу боєприпасів, на аеродромі теж накрили, Новодмитрівка — накрили, Олександрівка — накрили, Давидів Брід — накрили, збили вертоліт. Це тільки Херсонська область. А ще район Ізюма, Лисичанська, Запоріжжя", — сказав радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ відбили запеклий штурм на Донбасі. Крім того, ми писали, що окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ.