Трупы оккупантов везут в РФ полуразложенными и ночью – перехват СБУ

Оккупанты пытаются маскировать свои огромные потери на войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

Трупы российских оккупантов везут небольшими партиями и только в ночное время. Это делается для того, чтобы маскировать огромные потери на войне в Украине.

Об этом сообщила в Telegram Служба безопасности Украины, обнародовав новый перехват разговора двух оккупантов, который удалось осуществить в Запорожской области.

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Разговор захватчиков

По словам СБУ, такие действия оккупантов значительно увеличивают срок доставки, поэтому иногда к их родственникам приезжает уже "полуразложенный груз 200", которого нужно дополнительно идентифицировать.

Также был обнародован отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:

- Ты Макеевича отправлял?

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- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот, должен опознать его сегодня.

- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

- Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…

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Оккупант заявил, что из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось только 20-22 человека. Еще девять отказались продолжать войну и написали заявления об отказе.

Напомним, в Украине разоблачили российских военных, которые пытались захватить Южноукраинскую АЭС. Также СБУ задержала бывшую помощницу террориста Захарченко.

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