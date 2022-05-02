Трупи окупантів везуть до РФ напіврозкладеними і вночі – перехоплення СБУ

Окупанти намагаються маскувати свої шалені втрати на війні в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

Трупи російських окупантів везуть невеликими партіями та лише в нічний час. Це робиться для того, щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні.

Про це повідомила в Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши нову перехоплену розмову двох окупантів, яку вдалося зробити в Запорізькій області.

Реклама

Розмова загарбників

За словами СБУ, такі дії окупантів значно збільшує термін доставки, тому іноді до їхніх родичів приїжджає вже "напіврозкладений вантаж 200", якого треба додатково ідентифікувати.

Також було оприлюднено уривок із телефонної розмови двох загарбників:

"- Ты Макеевича отправлял?

Реклама

- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот, должен опознать его сегодня.

- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

- Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…".

Реклама

Окупант заявив, що з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Нагадаємо, в Україні викрили російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС. Також СБУ затримала колишню помічницю терориста Захарченка.

Читайте також: