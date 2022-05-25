Тероборона Харькова уничтожила позицию оккупантов их же минометами (видео)

Тероборона уничтожила позиции противника. / Фото: Коллаж: Сегодня
Минометное подразделение Отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожил минометный расчет российских оккупантов. Атаку совершили из трофейных минометов, ранее отобранных у россиян. В результате на месте позиций оккупантов вспыхнуло настоящее пламя.
Видео опубликовали на странице Территориальной обороны ВС Украины.
"На орехи рашисты получили своими минометами и БК. Трофеи наши бойцы сразу пускают в бой", – отметили в теоробороне.
Также во взаимодействии с аэроразведкой 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, наши военнослужащие уничтожили вражеский танк.
Потери оккупантов за три месяца войны
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05 составляли:
- личного состава – около 29 350 (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1302 (+9) единицы;
- боевых бронированных машин – 3194 (+28) единицы;
- артиллерийских систем – 606 (+2) единиц;
- РСЗО – 201 (+0) единица;
- средств ПВО – 93 (+0) единицы;
- самолетов – 205 (+1) единиц;
- вертолетов – 170 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);
- крылатых ракет – 112 (+2);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;
- специальной техники – 43 (+0).