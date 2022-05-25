Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Война Вторжение в Украину

Тероборона Харькова уничтожила позицию оккупантов их же минометами (видео)

Инна Собора
25 мая, 07:51
Трофейное оружие украинские военные сразу же бросают в бой

Тероборона уничтожила позиции противника. / Фото: Коллаж: Сегодня

Минометное подразделение Отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожил минометный расчет российских оккупантов. Атаку совершили из трофейных минометов, ранее отобранных у россиян. В результате на месте позиций оккупантов вспыхнуло настоящее пламя.

Видео опубликовали на странице Территориальной обороны ВС Украины.

Реклама

"На орехи рашисты получили своими минометами и БК. Трофеи наши бойцы сразу пускают в бой", – отметили в теоробороне.

Также во взаимодействии с аэроразведкой 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, наши военнослужащие уничтожили вражеский танк.

Потери оккупантов за три месяца войны

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.05 составляли:

Реклама
  • личного состава – около 29 350 (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1302 (+9) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3194 (+28) единицы;
  • артиллерийских систем – 606 (+2) единиц;
  • РСЗО – 201 (+0) единица;
  • средств ПВО – 93 (+0) единицы;
  • самолетов – 205 (+1) единиц;
  • вертолетов – 170 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4);
  • крылатых ракет – 112 (+2);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;
  • специальной техники – 43 (+0).

Раньше мы писали: