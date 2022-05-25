Тероборона Харкова знищила позицію окупантів їхніми ж мінометами (відео)

Тероборона знищила позиції ворога. / Фото: Колаж: Сьогодні
Мінометний підрозділ Окремї бригади територіальної оборони міста Харкова знищив мінометний розрахунок російських окупантів. Атааку здійснили із трофейних мінометів, раніше відібраних у росіян. В результаті на місці позицій окупантів спалахнуло справжнє полум'я.
Відео опублікували на сторінці Територіальної оборони ЗС України.
"На горіхи рашисти отримали своїми ж мінометами та БК. Трофеї наші бійці одразу пускають в бій", – зазначили у теоробороні.
Також у взаємодії з аеророзвідкою 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, наші військовослужбовці знищили ворожий танк.
Втрати окупантів за три місяці війни
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.05 становили:
- особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1302 (+9) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3194 (+28) одиниці;
- артилерійських систем – 606 (+2) одиниць;
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця;
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці;
- літаків – 205 (+1) одиниць;
- вертольотів – 170 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);
- крилатих ракет – 112 (+2);
- кораблі/катери – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) одиниць;
- спеціальної техніки – 43 (+0).