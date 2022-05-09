Украинские военные устроили "парад" на трофейных российских танках (фото)

Защитники Украины напомнили, что праздновать День Победы будем после того, как преодолеем российского врага

Военные устроили "парад" трофейной техники РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" приготовили особый подарок для оккупантов на 9 мая. Украинские защитники устроили "парад" на трофейных русских танках, отобранных у оккупантов во время войны на нашей земле. Теперь эта техника помогает ВСУ бороться с российским захватчиком.

О таком сообщили в Минобороны Украины.

Реклама

Защитники Украины напомнили, что 9 мая – не наш День Победы. Для украинцев это будет другая дата, которая определится в будущем.

"День Победы будем праздновать в будущем. Дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю. Все будет Украина!", – уверяют украинские военные.

Реклама

Реклама

"Парад" на русских танках. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Масштабные потери россиян в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

личного состава 25 650 человек ликвидировано;

танков – 1145;

боевых бронированных машин – 2764;

артиллерийских систем – 513;

РСЗО – 185;

средств ПВО – 87;

самолетов – 199;

вертолетов – 158;

автомобильной техники и автоцистерн – 1970 г.;

кораблей – 12;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;

специальной техники – 41;

крылатых ракет – 94.

Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.

Читайте также: