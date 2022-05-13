Стало известно имя оккупанта, который расстрелял украинцев в автосалоне под Киевом (фото)

Российский военный 29-летний Дмитрий Лапшаков / Коллаж "Сегодня"

Личность российского военного из сюжета CNN, который может быть причастен к убийству двух безоружных мирных жителей в Украине, удалось установить. Один из этих пятерых российских солдат – 29-летний Дмитрий Лапшаков. Он был в офисе автосалона, вместе с другими военными рылся в вещах, пил алкоголь, и именно он разбил одну из камер наблюдения автоматом.

Пишет Telegram-канал Важные истории.

Реклама

На странице Дмитрия Лапшакова в "Одноклассниках" указано, что он родился в селе Нижний Цасучей Забайкальского края, а проживает в Песчанке — поселке в составе Читы. На одной из фотографий с рыбалки он позирует со своим уловом.

Дмитрий Лапшаков. Фото: "Важные истории"

Оккупанты в автосалоне на окраине Киева расстреляли двух мужчин и начали развлекаться

На видео с камер наблюдения зафиксировано, как владелец бизнеса вместе с 68-летним охранником с поднятыми руками встречают российских солдат у ворот и дают им сигареты.

Реклама

После краткого общения оба мужчины ушли обратно вглубь территории, однако из-за угла неожиданно выскочили два российских солдата и выстрели им в спины.

Один из мужчин погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. В то время как человек истекал кровью, российские солдаты занялись мародерством. Работник дилерского центра умер от потери крови, спасти его не удалось.

Ранее мы писали: