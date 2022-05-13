Стало відоме ім'я окупанта, який розстріляв українців в автосалоні під Києвом (фото)

Російський військовий 29-річний Дмитро Лапшаков / Колаж "Сьогодні"

Особу російського військового з сюжету CNN, який може бути причетний до вбивства двох беззбройних мирних жителів в Україні, вдалося встановити. Один з цих п'ятьох російських солдатів – 29-річний Дмитро Лапшаков. Він був у офісі автосалону, разом з іншими військовими копався в речах, пив алкоголь, і саме він розбив одну з камер спостереження автоматом.

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На сторінці Дмитра Лапшакова в "Однокласниках" зазначено, що він народився в селі Нижній Цасучій Забайкальського краю, а мешкає у Пісчанці – селищі у складі Чити. На одній із фотографій з риболовлі він позує зі своїм уловом.

Дмитро Лапшаков. Фото: "Важливі історії"

Окупанти в автосалоні на околиці Києва розстріляли двох чоловіків та почали розважатися

На відео з камер спостереження зафіксовано, як власник бізнесу разом з 68-річним охоронцем з піднятими руками зустрічають російських солдатів біля воріт і дають їм цигарки.

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Після короткого спілкування обидва чоловіки пішли назад углиб території, проте з-за рогу несподівано вискочили два російські солдати і вистрілили їм у спини.

Один з чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу. Коли людина стікала кров'ю, російські солдати зайнялися мародерством. Працівник дилерського центру помер від втрати крові, врятувати його не вдалося.

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