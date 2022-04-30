ССО рассказали, как удалось отстоять Гостомельский аэропорт

Украинские военные смогли отбить у врага аэропорт / Фото: Коллаж: Сегодня
В первые дни войны защита аэропорта в Гостомеле была одной из главных задач для наших военных, и они с этим отлично справились. Один из участников обороны Гостомельского аэропорта, военнослужащий Сил специальных операций ВСУ, рассказал, как продолжались бои за аэродром и собственно его оборона.
Видео опубликовала пресс-служба Командование ССО на свой странице в Facebook.
По его словам, утро 24 февраля началось с тревоги. Его подразделение собралось, прибыло на аэропорт и спланировало защиту объекта. Была информация о самолете Ил, который должен был высаживать российский десант.
"Нам поставили задачу не дать самолету сесть или принять атаку. Мы должны были подавить силы противника, чтобы выиграть время для других подразделений", – рассказал воин.
Боец отметил, что вместе с ними также работала Нацгвардия, основной задаче которой была оборона взлетной полосы.
"Вместо "Ил" высадку вражеского десанта проводило много вертолетов. Наши герои подбили два К-52 и один Ми-8, сосредоточив внимание на себе и не дав высадиться десанту. После этого начали действовать ДРГ россиян. Наши воины перегруппировались, приняли сражение и запрессинговали врага. Чтобы за вертолетами не мог прилететь вражеский самолет, из минометов была "разобрана" взлетная полоса", – рассказал воин ВСУ о ситуации с аэропортом.
ССО и другие подразделения отбили атаку врага и не дали захватить важный объект.
Гостомель и находящийся в его окрестностях аэропорт Антонов стали одними из самых горячих точек противостояния украинской армии с российскими оккупантами.
Напомним, в результате обстрела россияне уничтожили один из самых крупных и мощных самолетов в мире – Ан-225 "Мрія".
Зверства россиян в Украине
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей – тела жертв хаотично разбросаны по улицам города. На многих белые повязки, что указывает на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.