Российский оккупант похвастался жестоким убийством матери двоих детей – перехват СБУ

СБУ перехватила разговор российского венного с женой / Фото: Коллаж: Сегодня
Военные РФ убивают мирных украинцев и гордятся этим. В новом перехватеСБУ оккупант рассказывал жене о зверствах, которые они творят в Украине. Супруга оккупанта похвалила его. Об этом на свой странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.
"Шла мать с двумя детьми... Ну и что, наши вальнули ее при детях. Завалили..." – рассказывает российский командир гаубичной батареи.
Супруга оккупанта не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: "Конечно, она считается ...тоже враг", – сказала она.
В СБУ отметили, что мозги россиян настолько промыты, что у них появляются мысли, что каждый гражданин нашего государства заслуживает смерти только потому, что он или она – украинцы. Потом граждане государства-агрессора еще удивляются, почему "местное население озлоблено".
Перехваты разговоров российских военных
- Из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.
- 3 апреля СБУ перехватила разговор российского солдата со своей сестрой, где он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили – другой удается пройти.