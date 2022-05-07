Российский оккупант похвастался жестоким убийством матери двоих детей – перехват СБУ

СБУ перехватила разговор российского венного с женой / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ убивают мирных украинцев и гордятся этим. В новом перехватеСБУ оккупант рассказывал жене о зверствах, которые они творят в Украине. Супруга оккупанта похвалила его. Об этом на свой странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

"Шла мать с двумя детьми... Ну и что, наши вальнули ее при детях. Завалили..." – рассказывает российский командир гаубичной батареи.

Супруга оккупанта не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: "Конечно, она считается ...тоже враг", – сказала она.

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В СБУ отметили, что мозги россиян настолько промыты, что у них появляются мысли, что каждый гражданин нашего государства заслуживает смерти только потому, что он или она – украинцы. Потом граждане государства-агрессора еще удивляются, почему "местное население озлоблено".

Перехваты разговоров российских военных