Российские войска разбомбили завод в Днепропетровской области (фото)

Российские войска разбомбили завод / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска запустили ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Реклама

Что происходит в Украине