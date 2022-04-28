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Российские войска разбомбили завод в Днепропетровской области (фото)

Наталья Магдык
28 апреля, 10:05
Российские войска продолжают разрушать нашу страну, наносят ракетные удары по инфраструктуре регионов

Российские войска разбомбили завод / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска запустили ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

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