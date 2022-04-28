Російські війська розбомбили завод у Дніпропетровській області (фото)

Російські війська розбомбили завод / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські війська запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
Що відбувається в Україні
- Російські окупанти знову завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одесі.
- Російські військові обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок атаки є постраждалий.
- На лінії фронту в Луганській та Донецькій областях відбито дев'ять атак ворога за останню добу. ЗСУ знищили багато ворожої техніки.
- Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил, Сухопутних і Десантно-штурмових військ Збройних сил України за минулу добу вразили не менш ніж 7 повітряних цілей, зокрема літак, гелікоптер та 2 крилаті ракети.
- Українські захисники звільнили ще три населені пункти на Миколаївщині.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах Чорнобильської атомної електростанції. Також він зазначив, що зафіксовано пошкодження кількох споруд ЧАЕС.