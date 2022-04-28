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Російські війська розбомбили завод у Дніпропетровській області (фото)

Наталія Магдик
28 квітня, 10:05
Російські війська продовжують руйнувати нашу країну, завдають ракетних ударів по інфраструктурі регіонів

Російські війська розбомбили завод / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

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