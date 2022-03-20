Российские военные начали массово грабить украинцев

Мотивом армии РФ является ограбление мирных украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине и в поисках легкой наживы становятся неконтролируемыми.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые перехватила СБУ.

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"Мы все привязаны к 40 отряду. Они – мародеры. Грабят, телефоны отбирают у местных. Здесь мы тихо-мирно сидим. А им воровать уже нечего, а потому они хотят ехать дальше", – рассказывает российский оккупант своей матери.

СБУ подчеркнула, что российская армия мотивируется возможностью грабежей, а у офицеров нет реальной власти и они вынуждены подчиняться "не российским офицерам и солдатам".

"Поэтому командиры массово инициируют сбор подписей своих подчиненных с отказом двигаться дальше. При этом их не пугает даже страх быть уволенными. Россиянам не удался блицкриг, поэтому они перешли к террору мирного населения. Профессиональные военные теряют власть и ее подхватывают анархисты. Но они заплатят за все. Мы обязательно победим! Слава Украине", — отметили в СБУ.

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Война в Украине 20 марта