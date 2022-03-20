Російські військові почали масово грабувати українців

Мотивом армії РФ є пограбування мирних українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні та у пошуках легкої наживи стають неконтрольованими.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, котрі перехопила СБУ.

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"Ми всі прив'язані до 40 загону. Вони – мародери. Грабують, телефони відбирають у місцевих. Тут ми тихо-мирно сидимо. А їм красти вже нічого, а тому вони хочуть їхати далі", – розповідає російський окупант своєї матері.

СБУ наголосила, що російська армія мотивується можливістю пограбувань, а офіцери не мають реальної влади і вони змушені підкорятися "не російським офіцерам і солдатам".

"Тому командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих з відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає навіть страх бути звільненими. Росіянам не вдався бліцкриг, тому вони перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу і її підхоплюють анархісти. Але вони заплатять за все. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні", – зазначили у СБУ.

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