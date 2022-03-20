Російські військові почали масово грабувати українців

Мотивом армії РФ є пограбування мирних українців. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні та у пошуках легкої наживи стають неконтрольованими.
Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, котрі перехопила СБУ.
"Ми всі прив'язані до 40 загону. Вони – мародери. Грабують, телефони відбирають у місцевих. Тут ми тихо-мирно сидимо. А їм красти вже нічого, а тому вони хочуть їхати далі", – розповідає російський окупант своєї матері.
СБУ наголосила, що російська армія мотивується можливістю пограбувань, а офіцери не мають реальної влади і вони змушені підкорятися "не російським офіцерам і солдатам".
"Тому командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих з відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає навіть страх бути звільненими. Росіянам не вдався бліцкриг, тому вони перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу і її підхоплюють анархісти. Але вони заплатять за все. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні", – зазначили у СБУ.
Війна в Україні 20 березня
- Російські окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України – очільника держави Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
- У Луганській області окупанти зруйнували практично всю інфраструктуру. Після обстрілу російськими військами цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків і залишають регіон.
- ЗСУ збили бойовий гелікоптер окупантів за 16 млн доларів. Боєць зенітно-ракетного підрозділу бригади вистрілив із ПЗРК по вертольоту, який на той момент був за кілька кілометрів від граничної відстані досяжності. Ракета влучила у гелікоптер, він упав на землю. У результаті ліквідовано і екіпаж "вертушки".
- Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування армії окупантів.