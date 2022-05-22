Задача оккупантов сбить темпы поставок оружия для Украины – Арестович

Арестович рассказал, что задача оккупантов - оттянуть перевооружение украинской армии по максимуму. Коллаж "Сегодня"

Российская армия понимает неприятную вещь, в течении месяца-полутора, максимум дух украинская армия выходит на пик своей боеспособности.

Об этом советник главы ОП Алексей Арестович заявил в эфире Фейгин Live.

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"Их задача – оттянуть перевооружение украинской армии по максимуму. Отсюда главный тезис: войну надо прекратить, а лучший способ это сделать – демилитаризировать ВСУ. Их задача – сбить темпы поставок оружия", – сказал Арестович.

Закончилась история с передачей истребителей Украине – что дали ВСУ

Один из главных наших союзников Польша передала Украине все свои запчасти и боекомплекты к истребителям советского образца. Это помогло серьезно восстановить военный авиапарк ВСУ, пострадавший в 2014 году во время выхода украинских военных с оккупированного Крыма без военной техники.

Что ждали

На самом деле Киев ожидал поставки самих истребителей. 30 апреля американская газета The New York Times писала, что фактически достигнута договоренность между Словакией и Польшей о взаимном прикрытии неба с тем, чтобы можно было передать Украине боевые самолеты МиГ-29, находящиеся на вооружении словацкой армии.

С начала марта на Западе шли разговоры о том, чтобы пополнить авиапарк Украины истребителями желательного советского производства, на которых умеют летать наши пилоты. Как известно, большую часть украинского авиаполка армия Украины оставила в оккупированном Крыму в 2014 году.

США и Польша работают над возможностью предоставления Польшей истребителей Украине. По этому вопросу консультируются с другими союзниками.

Еще 16 марта словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине систем противовоздушной обороны С-300. Они позволят усилить защиту от авиаударов российских оккупантов.

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