Арестовичу и его жене угрожают смертью

Советник главы ОП рассказал, что ему пишут по поводу Мариуполя

Арестовичу и его семье поступают угрозы / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация вокруг завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжает накаляться. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уже начал получать угрозы. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Фейгин LIVE.

"Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов "Азова". Нас ждет казнь, меня, ее и наших детей убьют, расстреляют, не простят, что мы сидим в Киеве и списываем "Азов". Но я хочу напомнить этим пишущим, что на "Азовстали" находятся пограничники, полиция, КОРД, 36-я бригада морской пехоты, Нацгвардия и территориальная оборона Мариуполя. Их родственники почему-то никому не пишут и никого не обвиняют", — сказал он.

Арестович подчеркнул, что пишущие представляются родственниками "азовцев", но правда ли это, нужно еще проверить.

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"К родственникам и женам у меня претензий нет, потому что они обезумевшие от горя люди. А вот те, кто им это подсказывает — немного подумайте, что будет и чем это чревато. Подумайте еще над таким фактом: мой крестник сейчас в Мариуполе. И теперь вопрос, можем ли мы хотеть, чтобы он там погиб, попал в плен и так далее. Родственники и друзья там у всего Офиса, если на то пошло. И те, кто пытается сыграть на этом грязную политическую игру, — у вас не выйдет. Мы боролись, боремся и будем бороться за каждого бойца", — сказал он.

Ситуация на "Азовстали"

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Защитники остаются в помещениях большого металлургического комплекса. Среди военных тяжело раненые, которых нужно срочно эвакуировать.

Украина ищет способ спасти тяжелораненых военных. Для этого России был предложен обмен. Украинских защитников предлагают обменять на российских военнопленных.

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Тем временем Россия продолжает бомбить территорию завода. Глава так называемой "ДНР" Пушилин, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что гражданские лица покинули территорию завода "Азовсталь" и у сил "ДНР" теперь развязаны руки.

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