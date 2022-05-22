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Завдання окупантів збити темпи постачання зброї для України – Арестович

22 травня, 02:57
Радник глави ВП назвав завдання, яке ставить перед собою окупант

Арестович розповів, що завдання окупантів – відтягнути переозброєння української армії якнайбільше. Колаж "Сьогодні"

Російська армія розуміє неприємну річ, протягом місяця-півтора, максимум дух українська армія виходить на пік своєї боєздатності.

Про це радник голови ВП Олексій Арестович заявив в ефірі Фейгін Live.

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Деталі

"Їхнє завдання – відтягнути переозброєння української армії по максимуму. Звідси головну тезу: війну треба припинити, а найкращий спосіб це зробити – демілітаризувати ЗСУ. Їхнє завдання – збити темпи постачання зброї", – сказав Арестович.

Закінчилась історія з передачею винищувачів Україні – що дали ЗСУ

Один із головних наших союзників Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплекти до винищувачів радянського зразка. Це допомогло серйозно відновити військовий авіапарк ЗСУ, який постраждав у 2014 році під час виходу українських військових із окупованого Криму без військової техніки.

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