Россияне покинули ЧАЭС, но забрали с собой украинских Нацгвардейцев

Российская армия захватила ЧАЭС 24 февраля / Коллаж "Сегодня"

На площадке Чернобыльской АЭС нет посторонних лиц. Однако при выходе российских войск происходит разграбление помещений, угон техники и других ценных вещей.

Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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"Соответствующие "официальные" документы были подписаны работниками станции по принуждению к фактическому завершению процесса", – говорится в сообщении.

При выходе российские войска грабят помещения, угоняют технику и забирают ценные вещи.

"Последующие действия на территории ЧАЭС будут совершены после проведения проверки силами украинских специалистов на наличие взрывных устройств", – добавили в агентстве.

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Энергоатом сообщает, что убегая с территории станции оккупанты также забрали Нацгвардицев, которых держали в плену с 24 февраля.

Российские военные собираются покинуть ЧАЭС и Славутич

Российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами направились в сторону украинской границы с республикой Беларусь.

Оккупанты сегодня утром, 31 марта, озвучили свои намерения украинскому персоналу станции. На территории еще остается небольшое количество армии РФ.

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