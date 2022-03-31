Облучились и испугались. Российские военные собираются покинуть ЧАЭС и Славутич

Российские военные, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами направились в сторону украинской границы с республикой Беларусь. Однако сейчас на станции все еще осталось небольшое количество оккупантов.
Об этом сообщает Энергоатом.
Оккупанты сегодня утром озвучили свои намерения украинскому персоналу станции. На территории еще остается небольшое количество армии РФ.
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"Подтвердилась и информация об окопах, которые оккупанты строили прямо в "Рыжем лесу" – самом загрязненном во всей Зоне отчуждения. Неудивительно, что российские военные получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Итак, среди военных начал назревать почти бунт, и они стали собираться оттуда", – говорится в сообщении.
Облученных оккупантов будут лечить в Гомеле
На оккупированной территории вблизи Чернобыльской АЭС российские военные рыли себе окопы. Также военнослужащие жалуются, что они получают облучение, однако командование все равно бросает их в бой.
"Прикинь, мы там (под Чернобылем. – Ред.) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили, пид***сы еб**ые. Наше государство, я всех ненавижу на**й", – говорит военный.
Облученных радиацией российских террористов привезли вчера, 30 марта, в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, они удерживали в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.
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