Росіяни покинули ЧАЕС, але забрали із собою українських Нацгвардійців

Російська армія захопила ЧАЕС 24 лютого / Колаж "Сьогодні"
На майданчику Чорнобильської АЕСнемає сторонніх осіб. Однак при виході російських військ відбувається пограбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей.
Про це повідомляє державне агентство України з управління зоною відчуження.
"Відповідні "офіційні" документи підписали працівники станції з примусу до фактичного завершення процесу" , – йдеться у повідомленні.
При виході російські війська грабують приміщення, викрадають техніку та забирають цінні речі.
"Наступні дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських спеціалістів на наявність вибухових пристроїв" , – додали в агентстві.
Енергоатом повідомляє, що втікаючи з території станції, окупанти також забрали Нацгвардиців, яких тримали в полоні з 24 лютого.
Російські військові збираються залишити ЧАЕС та Славутич
Російські військові, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами попрямували у бік українського кордону з республікою Білорусь.
Окупанти сьогодні вранці 31 березня озвучили свої наміри українському персоналу станції. На території ще лишається невелика кількість армії РФ.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильську АЕС 24 лютого захопили російські окупанти, вони утримували в заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.
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