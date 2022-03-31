Россия отводит войска из зоны ЧАЭС в Беларусь – Пентагон

Россия начала выводить свои войска из территории Чернобыльской АЭС. Теперь враг продвигается в сторону Беларуси.
Об этом заявил представитель Пентагона, передает AFP.
Чиновник сообщил, что российские войска отходят от ЧАЭС и "продвигаются в Беларусь".
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По его словам, в Пентагоне считают, что оккупанты уходят с этой территории, но "пока нельзя сказать, что они полностью ушли".
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.