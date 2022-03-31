Россия отводит войска из зоны ЧАЭС в Беларусь – Пентагон

Представитель Пентагона заявил, что пока нельзя сказать, что они полностью ушли с территории

РФ начала выводить войска из зоны ЧАЭС в Беларусь. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия начала выводить свои войска из территории Чернобыльской АЭС. Теперь враг продвигается в сторону Беларуси.

Об этом заявил представитель Пентагона, передает AFP.

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Чиновник сообщил, что российские войска отходят от ЧАЭС и "продвигаются в Беларусь".

По его словам, в Пентагоне считают, что оккупанты уходят с этой территории, но "пока нельзя сказать, что они полностью ушли".

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