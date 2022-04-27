Россия занижает потери оккупантов на войне в Украине – перехват СБУ

СБУ перехватила разговор военных РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Военное руководство России в разы занижает потери оккупантов на войне в Украине. Показательным является перехваченный разговор двух россиян, один из которых воюет.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Пацанов дох*я по*башило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…" – рассказывает он своему другу.
Подчеркивает, что погибают не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.
"Командующему бригады прилетело (генеральская должность. – Ред.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…" – добавляет захватчик.
И таких случаев гибели именно командного состава, а не только рядовых, много. Настолько, что оккупанты сами понимают – пропагандистские сказки, рассказываемые им по телевизору, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью.
Что происходит в Украине 27 апреля
- В Луганской области враг всю ночь обстреливал мирные города. В Лисичанске оккупанты ударили по школе, в подвале которой прятались 23 человека, а в Приволье во время обстрела погиб мужчина.
- Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.
- Российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки есть пострадавший.
- На линии фронта в Луганской и Донецкой областях отбиты девять атак врага за последние сутки. ВСУ уничтожили множество вражеской техники.
- Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины за минувшие сутки поразили не менее 7 воздушных целей, включая самолет, вертолет и 2 крылатые ракеты.
- Украинские защитники освободили еще три населенных пункта в Николаевской области.
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях Чернобыльской атомной электростанции. Также он отметил, что зафиксированы повреждения у ряда сооружений ЧАЭС.