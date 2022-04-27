Россия занижает потери оккупантов на войне в Украине – перехват СБУ

СБУ перехватила разговор военных РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное руководство России в разы занижает потери оккупантов на войне в Украине. Показательным является перехваченный разговор двух россиян, один из которых воюет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Пацанов дох*я по*башило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…" – рассказывает он своему другу.

Подчеркивает, что погибают не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство.

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"Командующему бригады прилетело (генеральская должность. – Ред.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…" – добавляет захватчик.

И таких случаев гибели именно командного состава, а не только рядовых, много. Настолько, что оккупанты сами понимают – пропагандистские сказки, рассказываемые им по телевизору, на самом деле не имеют ничего общего с реальностью.

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