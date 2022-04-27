Росія занижує втрати окупантів на війні в Україні – перехоплення СБУ

СБУ перехопила розмову військових РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове керівництво Росії у рази занижує втрати окупантів на війні в Україні. Показовою є перехоплена розмова двох росіян, один з яких воює.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Реклама

"Пацанов дох*я по*башило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца…" – розповідає він своєму другові.

Наголошує, що гинуть не лише рядові бійці, а й високопоставлене керівництво.

Реклама

"Командующему бригады прилетело (генеральська посада. – Ред.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в россию, а там сердце уже не выдержало…" - додає загарбник.

І таких випадків загибелі саме командного складу, а не лише рядових, багато. Настільки, що окупанти самі розуміють – пропагандистські казки, що їх розповідають по телевізору, насправді не мають нічого спільного з реальністю.

Що відбувається в Україні 27 квітня