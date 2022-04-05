Россия признала убийство 93 мирных украинцев – назвали их "переодетыми боевиками" (видео)

Оккупанты признали убийства мирных людей / Коллаж "Сегодня"
Россияне признались, что убили 93 мирных людей в гражданской одежде. Однако вооруженные силы РФ утверждают, что это были "переодетые боевики".
Об этом пишет ДомБро News.
"Таким образом они готовят общественность к тому, что мир увидит в Мариуполе. Страшные жертвы среди гражданских будут объяснять тем что это замаскированные нацисты. В общем, очередная явка с повинной для международного трибунала", – говорится в сообщении.
На видео представитель вооруженных сил России утверждает, что 93 человека, которых убили военные РФ, были "переодетые боевики".
"Военные от 150 до 200 человек переоделись в гражданское и, использовав гуманитарные коридоры, дезертировали из города. Группами по 10-15 человек они передвигаются в Запорожском направлении. 93 уже ликвидировали. Местонахождения остальных уже установлены", – говорит представитель вооруженных сил РФ.
Зверства русских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили многих мирных жителей, их тела хаотично разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что свидетельствовало о том, что они безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей, некоторым убитым было по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную где расстреливали мирных жителей.