Россия признала убийство 93 мирных украинцев – назвали их "переодетыми боевиками" (видео)

Оккупанты признали убийства мирных людей / Коллаж "Сегодня"

Россияне признались, что убили 93 мирных людей в гражданской одежде. Однако вооруженные силы РФ утверждают, что это были "переодетые боевики".

Об этом пишет ДомБро News.



"Таким образом они готовят общественность к тому, что мир увидит в Мариуполе. Страшные жертвы среди гражданских будут объяснять тем что это замаскированные нацисты. В общем, очередная явка с повинной для международного трибунала", – говорится в сообщении.

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На видео представитель вооруженных сил России утверждает, что 93 человека, которых убили военные РФ, были "переодетые боевики".

"Военные от 150 до 200 человек переоделись в гражданское и, использовав гуманитарные коридоры, дезертировали из города. Группами по 10-15 человек они передвигаются в Запорожском направлении. 93 уже ликвидировали. Местонахождения остальных уже установлены", – говорит представитель вооруженных сил РФ.

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