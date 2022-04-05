Росія визнала вбивство 93 мирних українців – назвали їх "переодягненими бойовиками" (відео)

Окупанти визнали вбивства мирних людей / Колаж "Сьогодні"

Росіяни зізналися, що вбили 93 мирних людей у цивільному одязі. Проте збройні сили РФ стверджують, що це були "переодягнені бойовики".

Про це пише ДомБро News.



"Таким чином вони готують громадськість до того, що світ побачить у Маріуполі. Страшні жертви серед цивільних пояснюватимуть тим, що це замасковані нацисти. Загалом, чергова явка з повинною для міжнародного трибуналу" , – йдеться у повідомленні.

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На відео представник збройних сил Росії стверджує, що 93 особи, яких убили військові РФ, були "переодягнені бойовики".

"Військові від 150 до 200 осіб переодяглися у цивільне і, використавши гуманітарні коридори, дезертували з міста. Групами по 10-15 осіб вони пересуваються у Запорізькому напрямку. 93 вже ліквідували. Місцезнаходження решти вже встановлено", – каже представник збройних сил РФ.

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Звірства російських окупантів під Києвом

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